议员申报财产截止 巫统不配合伊党交白卷

（早报讯）马来西亚国会下议院强制所有国会议员必须向反贪会申报财产的期限周五（15日）截止，截至当天早上，唯一“交白卷”的是拥有18名议员的伊斯兰党。

至于第一大在野党巫统，其大多数重量级领袖也都未申报，包括前首相纳吉、巫统主席阿末扎希、国会反对党领袖依斯迈沙比利、国防部前部长希山慕丁、首相署前部长纳兹里、前直辖区部长东姑安南、首相署前部长阿莎丽娜、青体部前部长凯利。

马华唯一的国会议员，即柔佛亚依淡区国会议员魏家祥，则已在日前把申报资料呈给后座议员理事会。

没有呈报财产的议员，可被视为蔑视国会，可提交国会特权委员会处置。

在国会负责接收议员申报资料的后座议员理事会总协调王维兴受询时向星洲日报表示，截至周五下午4时，执政党方面还未申报的议员非常少数，主要几个来自东马。

他表示，希盟议员仍未申报财产的议员，包括吉打州务大臣、马哈迪儿子慕克力和公正党峇都区国会议员峇拉巴卡兰。

下议院副议长倪可敏表示，若有议员被发现虚报财产资料，将抵触1960年法定声明法令第3条文和刑事法典第199条文，若罪成，议员可被判坐牢最高3年和罚款。

联邦宪法第48（1）（e）条款阐明，一名国会议员若在刑事罪下被判监禁超过1年或罚款不低于2000令吉，将丧失国会议员的资格。