美国商务部长：美国极有可能与中国最终敲定第一阶段贸易协议

美国商务部长威尔伯·罗斯说，中美将在周五通话继续推进贸易磋商，他还说，中美正在就第一阶段贸易协议进行最后细节的润色，美国极有可能与中国最终敲定协议。

据福克斯商业网报道，美国商务部长威尔伯·罗斯今天在接受访问时表示，第一阶段的一项协议中,可能有多达三个阶段是“相对有限的范围”,主要集中在“当前贸易”以及中国是否愿意承诺购买400亿美元（约544亿新元）到500亿美元的农业产品。威尔伯·罗斯说，如果中国愿意作出承诺，美国希望确保没有“逃避承诺的出口”。

罗斯补充说：“重要的是要确保这笔交易是我们认为的那样”。

据彭博社报道，白宫经济顾问拉里·库德洛周四晚上在美国外交关系协会(Council on Foreign Relations)的活动结束后对记者发表讲话时，也呼应了罗斯的观点。他说，“我们正在缩短行程”，并称双方每天都在沟通。

在上月宣布第一阶段协议框架后，双方表示，他们希望在周五于智利圣地亚哥举行的亚太经合组织峰会上签署该协议。但由于智利国内局势动荡，该活动被取消，因此达成协议的时间表仍有疑问。

罗斯说，一个非常重要的最后期限被取消，减轻了一些时间压力，他表示，12月15日将对价值1560亿美元的中国商品征收关税，目前还没有做出决定。中国最近呼吁美国降低关税，作为第一阶段协议的一部分。总统特朗普已经排除了这样的措施。

罗斯认为交易最终会达成：“可能性非常高”，但是“魔鬼总是在细节中”。