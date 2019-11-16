前美国驻乌克兰大使出席弹劾特朗普调查听证会

（早报讯）前美国驻乌克兰大使玛丽·约万诺维奇（Marie Yovanovitch）于当地时间15日出席国会众议院情报委员弹劾总统调查公开听证会。这是众议院举行的第二场针对特朗普的弹劾调查公开听证会。

据中新社报道，在近7小时的听证会上，约万诺维奇详述了时任美国驻乌克兰大使的她在今年5月被突然召回的前后经过，并就特朗普与乌克兰总统泽连斯基的“通话门”事件回答了议员提问。

约万诺维奇说，在任期未到的情况下被总统突然召回让她“感到不解”。她曾多次询问国务卿蓬佩奥等国务院高官其被召回的原因，得到的答复是“总统对你失去了信任”，并不是因为“工作失误”。

约万诺维奇表示，她本人认为被“解职”的原因应与特朗普私人律师朱利安尼对她众多“不实指控”有关。约万诺维奇说，这些指控最初源自“一些动机存疑的人”，这些人因为美国支持乌克兰反腐败政策而经济利益受损。

在白宫公布的特朗普与泽连斯基7月一次通话记录中，特朗普告知泽连斯基，约万诺维奇和她在乌克兰结交的人“都是坏消息”，她回来后“会经受一些事”。

听证会进行期间，特朗普在社交媒体发文说，“所有约万诺维奇去过的地方都变得很糟糕，从索马里开始”，“乌克兰新总统不喜欢她”。特朗普同时强调解雇大使是“总统享有的绝对权力”。

对此，约万诺维奇说特朗普对她的评价让她感到“震惊和受伤”。她还说，认同特朗普所说的解雇大使是总统的权力，但不理解特朗普为何要“破坏我的声誉”。