乌克兰问题四国峰会下月巴黎举行

（早报讯）据乌克兰总统新闻网站消息，乌克兰总统泽连斯基周五（15日）与法国总统马克龙通电话，马克龙表示乌克兰已经满足了举行“诺曼底模式”四国峰会的所有必要条件，各方一致同意于12月9日在巴黎举行峰会。

新华社报道，乌克兰问题三方联络小组（乌克兰、欧安组织、俄罗斯）10月1日在白俄罗斯首都明斯克，就乌克兰东部顿巴斯地区按照“施泰因迈尔模式”举行选举、给予该地区特殊地位以及从冲突点撤军达成一致意见。10月29日和11月9日，乌东部冲突双方在卢甘斯克州的佐洛托耶地区和顿涅茨克州靠近博格达诺夫卡和彼得罗夫斯科耶的军事接触区先后撤军。

乌克兰外长普里斯泰科此前表示，在乌东部地区实现停火条件下，乌、俄、法和德领导人有望于11月中旬在巴黎召开“诺曼底模式”四国峰会。

“诺曼底模式”创立于2014年6月，法国借纪念诺曼底登陆70周年之际，邀请俄罗斯、德国、乌克兰领导人在诺曼底就乌克兰局势进行了首次磋商。上一次“诺曼底模式”四国峰会于2016年在德国柏林举行。

2014年4月，乌克兰东部顿巴斯地区（包括顿涅茨克州和卢甘斯克州）爆发乌政府军和民间武装间的大规模冲突。经国际社会斡旋，冲突双方分别于2014年9月和2015年2月在明斯克达成停火协议，确定了停火线。此后，大规模武装冲突得到控制，但小规模交火事件仍时有发生。