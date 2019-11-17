韩美推迟原定本月举行的联合空中演习

（早报讯）韩美防长决定推迟原定于本月举行的韩美联合空中演习。美方称此举是为力挺各方外交努力而采取的善意举措，并敦促朝方无条件地重返谈判桌。

韩联社报道，韩国国防部长官郑景斗和美国国防部长埃斯珀17日在泰国曼谷河畔安凡尼臻选酒店举行双边会谈。埃斯珀在记者会上表示，其间韩美国防部门就推迟演习一事进行紧密协商与慎重考虑，我们就推迟原定于本月的联合空中演习达成一致。

他说，韩美做出的上述决定是为营造有利于各方外交努力和实现和平的环境而采取的善意举措。希望朝鲜在进行军演、导弹试验的决策时同样拿出诚意。

埃斯珀指出，调整演习计划旨在敞开大门响应朝鲜无核化协议，这一宗旨不应被误解为美韩捍卫共同的目标、利益、价值的承诺有所削弱。

郑景斗解释称，对于此次联演将推迟到何时的问题，要视今后局势进展，由韩美两国密切协商决定。韩军内部有舆论预测年内不会举行联合空演。郑景斗表示，韩美国防部门对外交部门的努力深感同意，一致认为应当确保朝鲜走上无核化道路，为建立韩半岛和平机制开路放行，因此作出此次决定。

据报道，韩美原计划在月内举行营级以下部队参加的联合空中演习，取代代号为“警戒王牌”（Vigilant ACE）的演习。对此，朝鲜国务委员会发言人本月13日发表谈话以强硬措辞谴责韩美空中联演计划。