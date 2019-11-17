法国再现黄背心示威 警方逮捕147人

（早报讯）法国“黄背心”游行示威一周内，示威者在巴黎、南特和里昂等多个城市与警方发生严重冲突。巴黎警方当天逮捕了147名暴力示威者。

新华社引述法国媒体报道，法国“黄背心”运动一周年之际，多名暴力示威者星期六（16日）在巴黎的意大利广场、莱阿勒购物中心等地聚集，破坏商店、银行、酒店和其他公共设施。

巴黎警方使用催泪瓦斯、高压水炮等手段，制止示威者的暴力行径，并且封锁了香榭丽舍大道。一名警方发言人表示，“我们的回应将非常坚定，所有蒙面袭击警方的人都将受到质询。”

受游行活动影响，巴黎地铁市中心多站临时关闭。部分游行示威者还冲上了巴黎环城公路，造成环城交通一度阻塞。另外，鉴于意大利广场上暴力活动升级，巴黎警察局从当天下午开始取消了该广场的游行许可。

法国内政部消息称，当地时间16日全法约有2.8万人参加示威游行，其中巴黎约有4700名示威者。

2018年11月，法国爆发黄背心运动，导火索是马克龙政府宣布提高燃油税。燃油税上涨计划触发了民众对政府提振购买力不力，贫富差距拉大、社会不公加剧等一系列问题的不满，甚至有要求马克龙下台的呼声出现。在黄背心运动最严重时期，全法有30万人同时走上街头进行抗议游行。