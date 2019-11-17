伊朗上调汽油价引发全国抗议示威

（早报讯）伊朗政府宣布上调汽油价格并实施新的配给制度后，伊朗全国多个城市连日持续爆发抗议示威活动，部分示威者还与警方发生冲突，造成一名示威者丧生、多人受伤。

中新社报道，截至当地时间16日晚，已有十余座城市爆发抗议示威活动。在首都德黑兰，有示威者把私家车停在公路上阻塞交通，另有示威者破坏公共设施。为阻止示威者点燃储油设施，当地警方也在当晚使用催泪弹驱散示威者。

在中部城市锡尔詹，示威者15日晚也与维持秩序的安全部队士兵发生冲突，导致一名示威者丧生、多人受伤。当地官员证实了这一消息。

伊朗计划和预算组织负责人诺巴赫特表示，新油价和配给制度已获得总统鲁哈尼领导的经济合作高级委员会认可，此举是为了弥补政府严重的预算赤字。

伊朗最高领袖哈梅内伊17日也谴责国内反对派和外国势力借机蓄意破坏，并表示支持上调油价。哈梅内伊说，“上调油价是根据专家意见做出的决定，一些人可能会感到担忧。但是，抗议示威中的一些蓄意破坏行为是街头流氓所为，不是我们的群众。反对改革派和伊朗的敌人一直支持这种破坏行径。”

法新社17日报道，多家网络运营商已于16日暂停服务，伊朗全国大面积断网。

据报道，伊朗国家石油供销公司15日发布公告称，从即日起，汽油的价格从每升1万里亚尔（约合0.12新元）上调至1.5万里亚尔（约合0.18新元），每辆家庭普通汽车每月可按照这一价格购买60升汽油，超出部分按每升3万里亚尔（约合0.36新元）定价。

受美国制裁影响，伊朗民众的生活水平在过去一年受到较大影响。此次油价上涨对于普通民众而言更是“雪上加霜”，这也激起了伊朗国内的不满情绪。