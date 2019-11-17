丹绒比艾补选惨败让马哈迪面对下台压力

（早报讯）希盟在柔佛笨珍丹绒比艾国会议席补选惨败，内部开始出现要首相马哈迪为败选引咎辞职的声音。但也有希盟领袖认为，败选是集体责任而不该由马哈迪一人负责。

根据选委会公布的丹绒比艾国席补选成绩，国阵马华候选人黄日昇得票2万5466张，希盟土团党候选人卡敏得票1万零380张。黄日昇以1万5086张多数票大获全胜，他也在所有27个投票站胜出。

公正党元老赛胡先阿里昨天在推特表示，丹绒比艾国席补选是人民对马哈迪的公投，其结果显示人民对马哈迪的领导感到失望，并以此教训希盟，尤其是马哈迪。赛胡先是公正党主席安华的老师及坚定支持者。赛胡先说：“他（马哈迪）必须知道当务之急要是什么。别再推托了。”

不过，希盟内部也有人不同意让马哈迪为败选下台负责的说法。国家诚信党通讯局主任卡立沙末认为，败选不能完全归咎马哈迪。

卡立沙末也是联邦直辖区部长。他今天在推特表示：“这是我们共同的责任，不能把责任归咎一人。所有人都有优缺点，若未经我们同意，马哈迪不可能做某些事情。”

公正党副主席祖莱达今天在记者会表示，不能由马哈迪一人扛起败选责任，因为公正党主席安华等希盟所有成员党都有责任。

前首相纳吉也在这场论战中插了一脚。他今天在面簿表示，民主行动党预料将把败选责任推给马哈迪。他指民行党“过桥抽板，这与民行党在民联时期对待伊党的手法一模一样。”