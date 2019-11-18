空中客车：无人从波音737MAX停飞中受益

（早报讯）波音飞机制造商最大竞争者空中客车一名高级官员表示，没有任何一方从波音737MAX的停飞中受益。

美国消费者新闻与商业频道报道，空中客车公司首席商务官谢勒星期日（17日）在迪拜国际航空展上针对波音这一年来的近况发表言论。他说，“我真的需要纠正这种文化观念，波音737MAX停飞对行业里的任何人都没有好处，至少对空客而言。”

谢勒表示，“这是个悲剧，这是波音要解决的事情，但对竞争者来说，看到任何一款特定机型出问题都不是好事。”

据报道，波音近年在五个月内两架737MAX客机坠毁造成346人死亡。今年3月以来，全球范围内有约400架737MAX飞机停飞。停飞导致航空公司取消数千次航班，推高成本和减少航空公司利润。

为了弥补预期服务损失，波音在第二季度收取49亿美元（67亿新元）的税后费用以补偿航空公司，但由于监管机构尚未取消737MAX的停飞决定，最终金额尚未明确。

报道提到，上世纪90年代以来，波音和空客两家公司分别占据商用客机市场的半壁江山，但由于近年航空业面临全球经济减速、气候变化及航空安全等问题，预计今年两家公司的订单均会减少。

波音737 MAX系列客机因牵涉两起致命空难事故今年3月遭全球多国停飞，迄今仍未复飞。