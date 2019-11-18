韩国拒续签《日韩军事情报保护协定》协定下周失效

（早报讯）日韩关系日益恶化，韩方决定不续签两国于2016年签署的《日韩军事情报保护协定》，该协定将于本月23日失效。

中通社引述日本媒体报道，日本国防部长河野太郎星期天（17日）在泰国曼谷与韩国国防部长官郑景斗举行了会谈。其后，两人还与美国国防部长埃斯珀举行会谈，并确认将继续开展安全合作。

河野在会谈中对郑景斗说，“既然一致认为需要合作，韩方就有必要采取明智应对”。埃斯珀也重申了韩国应重新审视该决定的想法。

对此，郑景斗认为，韩国之所以决定不续签《日韩军事情报保护协定》（General Security of Military Information Agreement ，简称GSOMIA），其责任在于加强出口管理的日方，并强烈要求日方改变态度。双方各持己见，会谈无果而终。

日本政府认为，“协定失效不可避免”。不过，鉴于美方也在加大斡旋力度，日方将在敦促韩方采取明智应对的同时，静观韩方反应，直至最后一刻。

军情协定一旦失效，日韩今后只能通过美国交换军事信息，其及时性将大大下降。

GSOMIA签订于2016年11月23日，该协定是韩日两国在第二次世界大战后签署的首份军事合作协定，且是韩日间唯一有关军事方面的协定。根据协定，韩日两国间可共享除一级秘密外的所有情报。

该协定的有效期限为一年，任何一方都可在到期90天前提出终止协定，否则协定将自动延长1年。协定签订后已延长过两次，2019年的提出终止期限为8月24日。

韩国国防部上周星期一（11日）发布消息称，在韩日两国关系没有实现正常化前，青瓦台不会考虑续签GSOMIA。韩国此次决定不延长协定，韩日两国将不可继续共享军事情报。韩媒分析称，此举预计对韩美日安保合作体制有所影响。