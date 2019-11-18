研究：动物实验指生酮饮食或有助对抗流感

（早报讯）美国一项动物实验研究显示，生酮饮食（ketogenic diet）或可有助与人类对抗流感病毒。

新华社报道，美国耶鲁大学一项新研究调查结果显示，采用生酮饮食的小鼠在感染流感病毒后的存活率更高，因此生酮饮食可能有助对抗流感。不过，此前也有研究说生酮饮食可能在其他方面带来一些健康风险。

生酮饮食提倡脂肪比例高、碳水化合物比例低的饮食结构，以此强迫身体将主要能量来源从碳水化合物转变为脂肪，在这个过程中身体会产生酮体。生酮饮食曾被用于治疗癫痫，一些减肥人士也尝试以此增强身体燃烧脂肪的能力。

耶鲁大学研究人员在新一期美国《科学·免疫学》上发表论文说，让一些小鼠采用生酮饮食，另一些小鼠采用普通的含碳水化合物较多的饮食，再让它们都感染流感病毒，结果前者的存活率更高。

研究人员说，这是因为生酮饮食能够促进小鼠体内生成一种名为“伽马德尔塔Ｔ细胞”的免疫细胞，这种免疫细胞有助于肺部抵抗流感病毒。

尽管这项研究显示生酮饮食可能有助对抗流感，但此前也有研究说生酮饮食可能带来一些健康风险。比如生酮饮食可能有便秘、增高胆固醇等副作用。

另有研究显示，在短期生酮饮食之后如果立即恢复正常碳水化合物摄入，很容易造成血管损伤。