美航天局首次确认木卫二大气中存在水

（早报讯）美国研究人员首次在木星卫星木卫二的大气中检测到水，为木卫二冰面数英里之下可能存在海洋提供了证据。

新华社报道，木卫二，又称欧罗巴，体积与月球相仿，表面覆盖着一层厚厚的冰，其冰面下可能有一个巨大的海洋存在。这里被美国航天局称为在太阳系内寻找地球之外生命的“高度优先调查目标”。

周一（18日）在英国《自然·天文学》杂志发表报告说，2016年到2017年间的17个夜晚，美国航天局行星科学家帕加尼尼团队利用夏威夷凯克天文台的一台光谱仪，发现了木卫二上的水汽信号，这台仪器可检测行星大气中化学组分吸收或辐射红外光的情况。

科学家此前一直推测木卫二冰面下的液态水会以间歇泉的方式喷发，但由于现有探测器的探测能力有限，地面望远镜又会受到地球大气中水分子的干扰，一直以来很难在木卫二的大气中找到水。为了最大程度减少这种干扰，帕加尼尼团队建立了一套复杂的数学和计算机模型，用以模拟地球大气条件，从而将地球上的水分子从木卫二的观测数据中剔除出去。

这项研究为木卫二冰面数英里之下可能存在海洋提供了证据。研究人员认为，这些水分子的另一个可能来源是木卫二浅表下的融冰水库。

美航天局计划2025年左右发射“欧罗巴快帆船”探测器，近距离揭开木卫二的奥秘。