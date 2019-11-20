弹劾调查主要证人称特朗普对话“不寻常且不妥当”

（早报讯）美国总统特朗普通乌门弹劾案进入第二周，一位在白宫工作的美国陆军军官和一位国务院官员都表示，特朗普与乌克兰领导人的对话是一次“不寻常且不妥当”的尝试，目的是促使他国发起出于政治动机的调查。

美国联邦众议院星期二（19日）展开关键一周的弹劾调查公开听证会，陆军中校文德曼（Alexander Vindman）在众议院情报委员会弹劾调查公开听证会上作证时说，特朗普与乌克兰总统泽连斯基7月25日的通话令他感到如此之震惊，于是他通过合法渠道举报了此事。

文德曼说：“毫不犹豫，我知道我必须向白宫律师报告这一情况。”

文德曼与副总统彭斯的顾问威廉斯（Jennifer Williams）一同作证，后者是一位国务院雇员，在彭斯办公室工作。她也接入那次通话并听到了谈话内容，她认为此次谈话超出了美国总统典型交流的范围。

威廉斯表示：“我认为7月25日的电话很不寻常，因为与我所经历的其它总统通话相比，它涉及了似乎是国内政治事务的讨论。”

本周为期三天的听证会将为国会议员和公众提供拥有一手资料见证人的证词，这些证词是有关特朗普及其盟友和助手是否试图利用给予泽连斯基美国援助和到白宫访问，来换取乌克兰展开对前美国副总统乔·拜登的调查，从而让总统特朗普在政治上受益。

文德曼根据美国对乌克兰政策的核心问题，帮助特朗普为7月25日的电话准备了谈话要点。其中包括在改革议程上进行合作，反腐败以及泽连斯基结束与俄罗斯战争的努力。文德曼说，特朗普在电话中没有使用这些谈话要点，这当然是他的特权。

特朗普反而提到了关于乌克兰涉及2016年大选干预的阴谋论，并要求泽连斯基“调查”拜登在其担任美国副总统期间是否叫停了涉及其子的反腐败调查。

文德曼表示，这样的要求与美国的目标显然不符。