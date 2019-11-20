优步自动驾驶车酿车祸 美运输委员会批公司存在"无效安全文化"

（早报讯）优步自动驾驶汽车车祸致49岁女行人死亡，美国国家运输安全委员会主席批评优步“无效的安全文化”，并指这起事件标志着一个更广泛的问题，即如何测试先进车辆以及美国政府的监管。

据报道，亚利桑那州去年3月发生一起与优步相关的自动驾驶汽车车祸，导致一名49岁的女性行人死亡。据报道，运输安全委员会此前指这辆车有明显的软件缺陷，指出该软件未能正确识别她是行人，也没有考虑过横穿马路的行人。

美国国家运输安全委员会主席罗伯特-萨姆沃特（Robert Sumwalt）星期二（19日）在该案件的听证会上表示，“自动驾驶系统和人类驾驶员的不当行为均是引起了更深层次问题”。他还指出“优步存在的无效安全文化”。

委员会表示，计划确定“在公共道路上测试自动驾驶车辆的安全风险管理要求”的必要性，这标志着一个更广泛的问题，即如何测试先进车辆以及美国政府的监管。

今年3月，亚利桑那州的检察官表示，优步在这起自动驾驶事故中没有刑事责任。警方已经调查了在紧急情况下应该做出反应的安全驾驶员是否应该面临刑事指控。警方表示，事故是“完全可以避免的”，而事故发生时，司机正在看电视节目。

美国国家运输安全委员会表示，优步未能充分监控后备安全司机，也缺乏其他重要的安全规则。

优步自动驾驶汽车项目的发言人阿伯德没有立即发表评论，但早些时候表示，公司“采取了关键的项目改进措施，进一步把安全放在首位”。