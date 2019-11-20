波音737 MAX打破僵局 航空展收获60架订单

（早报讯）被禁飞的波音737 MAX打破5个月销售订单干涸的僵局，在迪拜航空展获得60架客机订单。

为期5天的2019年迪拜国际航空展17日在阿联酋迪拜阿勒马克图姆机场开幕。包括中国航空工业集团公司在内的全球约1200家航空和航天企业参展。继波音737 MAX今年3月因两起坠机事件被禁飞后，该客机型号的销售一直是业界关注的课题。

波音星期一（18日）宣布，来自土耳其的太阳快运航空（SunExpress）在迪拜航展期间将额外购买10架波音737 MAX 8飞机，以促进其在休闲旅游行业的发展，订单价格达到12亿美元（16亿美元）。此前，太阳快运已经订购了32架737MAX系列飞机。

波音星期二（19日）宣布，来自哈萨克斯坦的阿斯塔纳航空（Air Astana）计划订购30架波音737 MAX 8飞机，价值约为36亿美元。

路透社报道，有未具名的客户也将订购20架波音飞机，包括10架737 MAX 7和10架737 MAX 10。

在两起致命坠机事故发生后，从3月份起，各国航空管理机构要求停飞波音737MAX系列机型。据路透社报道，该机型重返运营将推迟至2020年，波音对软件和训练的检查需要监管部门的批准。

有媒体评论称，新订单的出现，打破了该机型连续5个月的订单干涸状态。

不过，波音的竞争对手空客在航展上的订单额已经达到至少300亿美元。空客获得了阿拉伯航空120架A320neo订单，和阿联酋航空50架A350s的订单，价格分别为140亿美元和160亿美元。