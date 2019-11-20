白宫秘书称奥巴马政府人员留嘲讽字条

（早报讯）美国白宫新闻秘书格里沙姆指前任总统奥巴马时期的白宫官员给即将上任的特朗普政府继任者们，留下嘲讽性字条，预言“你们会失败”。这个说法遭奥巴马时期白宫人员的回击。

综合美国媒体报道，格里沙姆19日在接受采访时说：“我们来到了白宫。我可以告诉你，每个办公室都堆满了奥巴马的书，我们还被留了纸条，上面写着‘你们会失败的’、‘你不会成功的’。”

美国有线电视新闻网一名记者在社交媒体推特上也发布了格里沙姆的评论，这条推文引发了奥巴马政府一些知名人士的回击，他们迅速否认并反驳了她的说法。

前总统奥巴马的国家安全顾问赖斯称，这种说法是“又一个赤裸裸的谎言”。奥巴马时期负责战略沟通的副国家安全顾问罗兹也谴责了格里沙姆，称她的指控是谎言。

前白宫西翼工作人员也反驳了格里沙姆的说法，他们回忆了自己在白宫留给继任者的建议，还有人称留下了简报簿，以便让权力过渡顺利进行。

面对奥巴马时期官员的强烈回击，格里沙姆在给POLITICO的电子邮件中解释说，“我不确定他们的办公室在哪里，当然也不是说每个办公室都有这个问题。”

格里沙姆澄清说，她指的是她在低级新闻办公室的经历。“当时，我们认为这是一种恶作剧，是经常发生的事情。我们当时正忙着弄清楚洗手间在哪儿，怎么开灯，这没什么大不了的。”