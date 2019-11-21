教宗方济各与泰佛教僧王会晤

（早报讯）教宗方济各首次到访泰国，与泰国佛教僧王进行具象征意义的会面。他在泰首相府致辞时也谴责泰国对妇女和儿童的剥削，表示“同情这个时代的妇女和儿童”。

法新社报道，天主教教宗方济各20日抵达泰国首都曼谷，展开四天传达信仰之间和平的访问。教宗星期四（21日）在一次具有象征意义的活动，与泰国佛教僧王松德吉长老（Somdej Phra Maha Muneewong）在曼谷历史悠久的老城区拉差披合寺（Wat Ratchabophit）进行会晤。

教宗在活动上讲话中说：“泰国天主教徒尽管是少数，但他们在宗教中享有自由，多年来与他们的佛教兄弟姐妹和睦相处。”据报道，泰国以佛教徒居多，天主教徒不足39万人，在6500万人口当中的比率仅约0.6%。

另外，方济各星期四在泰国首相府向政客和外交官致辞时也谴责泰国对妇女和儿童的剥削。他说：“我特别同情这个时代的妇女和儿童，特别是那些受伤，受到侵犯，遭受到各种形式剥削、奴役、暴力和虐待的妇女和儿童。”

这是教皇首次访问以佛教徒占多数的泰国。他将在泰国逗留四天，之后续程前往日本。方济各是时隔35年第二位访问泰国的教宗，上一位是1984年到访的教宗若望保禄二世。