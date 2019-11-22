以色列总理内坦亚胡涉贿赂欺诈被控

（早报讯）以色列检察总长指控该国总理内坦亚胡（Benjamin Netanyahu）在三起独立案件中，涉嫌贿赂、欺诈和违反信托。以色列总统周四（11月21日）要求议员们在不到一个月时间内找出总理候选人人选。

以色列司法部星期四（21日）一份声明指出，检察总长曼德布里特已“决定起诉总理内坦亚胡，罪名有贿赂、诈欺以及违反信托”。这是以国在任总理首度遭到起诉，也是内坦亚胡漫长政治生涯至今最大危机。

据报道，内坦亚胡被指接受富商礼物，以及为了获得正面报导而给媒体好处。他涉嫌不当收受价值26万4000美元（36万新元）的礼品，并对以国最大报《新消息报》与新闻网站Walla施以恩惠，以谋求媒体说他好话。

若收贿遭定罪，内坦亚胡最高恐面临10年徒刑；诈欺与背信最多则可判三年。

内坦亚胡否认上述指控，他说自己是左翼反对派和媒体“猎巫”的牺牲品。

内坦亚胡痛斥这些指控“不实”且“具有政治动机”，并表示所发生的事是企图对总理发动政变，而调查的目的在于把右翼势力从政府内部逐出。他还宣告将继续担任总理，就算未来将开庭受审，并承受强烈的政治压力。

据报道，在该国于4月和9月举行的两次大选中，内坦亚胡未能明显获胜。该国总统里夫林（Reuven Rivlin）总统给了他一次机会，让他尝试组建政府，但他组阁失败。

另一方面，由于中间派挑战者甘茨（Benny Gantz）也未能在9月大选后成功组阁。里夫林将指派国会负责推举一个候选人组成新政府，这项发展可能为该国一年内的第三次大选铺路。

据悉，里夫林星期四（21日）正式要求议员们在21天之内就总理候选人达成一致意见，以避免在一年内举行史无前例的第三次大选。