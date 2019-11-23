世卫：全球逾八成青少年体能活动不足

（早报讯）世界卫生组织（WHO）领导的一项新研究表明，全球超过八成青少年体能活动不足，女生尤甚，这将影响青少年的健康。

这项研究已发表在英国《柳叶刀·儿童与青少年健康》杂志上。研究人员追踪了全球146个国家和地区、160万名11岁至17岁在校生2001年到2016年的体能活动情况。

新华社报道，研究结果发现，2016年全球81%的在校青少年未达到世卫组织相关建议，即每天至少完成一小时中高强度的体能活动。如按性别区分，85%的女生和78%的男生没有“达标”。

积极开展体能活动将给青少年的身心发育带来诸多裨益，研究人员建议各国采取紧急政策行动，增加青少年的身体活动量。

研究作者之一、世卫组织专家布尔敦促各国尽快出台或改进有关法规，配置相关资源，从教育、城市规划、道路安全、运动和娱乐场地配备等多领域为青少年增加体能活动提供条件，如营造安全环境以便青少年步行或骑车上学等。

研究还显示，2001年至2016年间，男生体能活动不足比例从80%降至78%，而女生这一比例保持在85%左右。参与研究的世卫组织专家赖利说，女生不如男生活跃的趋势令人担忧，应创造更多机会满足女生的需求和兴趣，以吸引和维持她们在青春期和成年期投入体能活动。