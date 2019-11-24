美副总统彭斯访伊拉克 重申与库尔德的承诺

（早报讯）美国副总统彭斯突然飞抵伊拉克，访问驻当地美军，并与当地库尔德自治区领导人会面。这是自美国总统特朗普两个月前下令从叙利亚撤兵以来，美国政府最高级别官员访问伊拉克。此举被视为是安抚美国盟国库尔德，重申两方并肩作战对抗伊斯兰国（IS）的承诺。

路透社报道，彭斯此次行程因安全考虑未有事先对外公布，他星期六（23日）乘坐军机抵达伊拉克西部安巴尔省的阿萨德空军基地，访问驻当地美军，又与当地库尔德自治区领导人巴尔扎尼会面。这是彭斯继上个月访问土耳其安卡拉后，五周内第二次访问该地区。

彭斯向巴尔扎尼表示，美国总统特朗普愿意与地区的库尔德族人民建立牢固关系。彭斯称，特朗普对与库尔德部队及伊拉克盟友并肩作战的承诺不变。据报道，特朗普10月突然指示美军从叙利亚撤军，给予机会土耳其入侵叙利亚边境攻击驻守当地库尔德部队，被视为背叛库尔德盟友。

一位美国高级官员说，彭斯之行的目的，一是为了使仍在该地区反击ISIS、和美国结盟的伊拉克库尔德人放心，二是传递美国长期以来支持库尔德人的信号。该官员还表示，彭斯将重点放在外交政策上。

对在与IS的斗争中，美国提供的军事支持，巴尔扎尼向彭斯表达感谢；他还补充说，“在此特定时间访问这里，是你继续支持库尔德斯坦和伊拉克的重要标志。”

彭斯访问伊拉克之际，正值伊拉克爆发反腐败抗议活动之际。自10月1日抗议爆发以来，至少有320名抗议者被杀，数千人受伤，示威者走上巴格达和南部城市街头。

彭斯此行也与伊拉克总理迈赫迪通电话，讨论当地反政府示威。彭斯指马赫迪重申会避免武力和镇压，并承诺会保护及尊重和平示威者。