欧盟防酒驾新规定 新产汽车须安装酒精探测仪

（早报讯）为更有效减少酒驾，欧盟将出台新规定，要求未来所有新生产的机动车都安装“呼吸式酒精探测仪”。

新规要求，2022年5月起，所有新生产的机动车都需要具备安装酒精测试仪的连接口。一旦驾驶员被车内酒精测试仪测出体内酒精含量超标，车辆引擎将无法启动。

不少欧洲国家自20世纪中期起就把酒后驾驶归为违法行为，通过呼吸方法进行酒精探测仪。2012年，法国政府宣布，凡进入法国境内的司机必须在车内放置酒精测试仪，否则将面临罚款。受此影响，一次性简易酒精呼吸测试设备成为不少司机的随身必备品。

路透社报道，车内放置酒精测试仪器在欧盟国家非常普遍，而此项新规的出台也被认作是一个升级版。如今，伦敦司机在各大汽车用品店都可以买到电子酒精测醉仪。目的就是可以随时随地测量，预防酒醉驾驶。

英国对于酒驾的惩罚力度位居欧盟国家前列。英国法律规定，司机初次酒后驾车，会被吊销驾照一年；情形严重者则可能会被永久吊销驾照、缴纳不设上线的罚款，甚至坐牢。据统计，2017年，在英国造成伤亡的交通事故中约有12%与酒驾有关。

欧盟交通安全委员会表示，为新车配置全新安全和辅助系统的新规，可以在未来15年内减少30%的交通事故，并挽救欧洲2.5万人的生命。