加拿大大麻合法化 仓库存货供过于求

（早报讯）加拿大娱乐用大麻合法一年后，生产商高估了吸食者需求，仓库里供过于求的大麻足够两年半的需求。合法大麻虽然“滞销”，但在这同时黑市的销量却火爆。

英国《金融时报》报道，加政府最新数据显示，截至8月底，全国大麻库存接近400吨，可以满足两年半的需求。与此同时，因合法和非法大麻经销商在争夺市场份额，大麻价格出现了大幅下跌。

英媒指出，这些库存表明，在加拿大成为首个在全国范围内合法化娱乐用大麻的大型经济体一年后，该行业高估了国内大麻吸食者的消耗量，也低估了非法市场的竞争能力。

加拿大大麻生产商“冠军成长”表示，在截至9月底的三个月里，该公司收获了40570公斤大麻。竞争者“极光大麻”则收获了41436公斤。根据“大麻基准”的数据，仅是单独一家公司的产量就足以满足全国的合法娱乐用大麻需求，大麻的消费量也跟不上产量的加速增长。

除产量过剩外，合法市场与黑市的竞争也影响了价格。

加拿大统计局数据显示，自去年10月17日加拿大大麻合法化至今年4月，大麻价格整体（合法门店+黑市）曾上涨约17%，而合法大麻平均零售价比黑市大麻贵了57%，加拿大跨境走私的大麻数量却不降反增。这与此前特鲁多政府声称大麻合法化政策可以降低走私行为的说法相反。

而在加拿大将大麻合法化之际，投资者纷纷涌向了当地大麻生产商的股票，但事实证明，客户对黑市非常“忠诚”。

分析师预计，未来五年，加拿大合法市场的规模将增长两倍，意味着他们从街头毒贩手中夺走至少10亿美元（13.6亿新元）的市场份额。不过，分析师估计，娱乐和医疗用市场的合法销售额今年将达到19亿美元，仍落后于黑市的23亿美元。