慕尤丁认为新马可能需要第三大桥

（早报讯）马来西亚内政部长慕尤丁表示，跨越马来西亚与新加坡的新柔长堤及马新第二通道的使用量已经饱和，因此当局规划的长期方案认为，可能需要建设第三大桥才能缓解关卡堵塞问题。

据《东方日报》报道，慕尤丁也是土著团结党柔佛州甘蜜区州议员。他今日上午在柔佛州议会的柔佛财政预算案辩论环节表示，若柔州政府同意，中央政府将著手进行初步研究。他说，第三座跨境大桥不一定是跨海大桥，也可以是海底隧道。

他表示，中央政府已经成立柔佛关卡堵塞特别委员会探讨长短期的解决方案。但短期方案无法彻底解决长堤及第二通道两座关卡堵塞问题，因为这两座大桥的交通堵塞非常严重，是全世界最拥堵的关卡。

他说：“这并非值得骄傲的事，因此需要长期方案解决。根据长期方案，或许需要建设第三大桥才能缓解关卡堵塞问题。”

他透露，中央政府非常关注关卡堵塞问题，也通过《2020年财政预算案》拨款8500万令吉（约2780万新元）解决上述问题。“一些国家的出入境关卡很多，但马国和新加坡陆路关卡只有两座，因此仍有兴建第三大桥的空间。”

他说，目前正著手执行的短期解决方案，包括提升马来西亚自动通关系统（MACS）及电单车自动通关系统（M-BIKE）通道等基建设施，还有增派移民局人手等。“柔佛关卡堵塞特别委员会下周将再度开会探讨相关事项。”