联合国：大气温室气体浓度创新高

（早报讯）联合国世界气象组织说，大气中的温室气体浓度2018年再创新高，增长速度超过过去10年的年均记录，加剧了破坏性越来越强的天气模式。

世界气象组织（WMO）周一（25日）发布的最新《温室气体公报》显示，2018年全球二氧化碳平均浓度水平相当于工业化前水平的147%，与2017年的水平相比进一步增长，再次创下历史新高。

这种长期增长的趋势意味着未来人类将面临越发严重的气候变化影响，包括气温升高、极端天气、水资源压力、海平面上升以及陆地生态系统遭到破坏等。

世界气象组织秘书长塔拉斯（Petteri Taalas）说：“尽管各国根据《巴黎气候协定》做出了相关承诺，但是大气中温室气体浓度的增加丝毫没有放缓的迹象，更不用说下降了。为了人类未来的福祉，我们必须将承诺转化为行动，设立更加高远的目标。”

《巴黎协定》的目标是在本世纪内将全球升温控制在2摄氏度以内，为了达到这一目标，世界需要在2020年达到温室气体排放峰值。但即将于11月26日发布的《2019排放差距报告》显示，如果维持目前的气候政策和国家自主贡献水平，预计全球温室气体排放量到2030年都无法达到峰值，更不用说是2020年了。

因此，世界气象组织呼吁各国在即将于下个月在马德里举行的《联合国气候变化框架公约》第25次缔约国会议期间采取切实措施，进一步加大减排力度。