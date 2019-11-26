前马共总书记陈平骨灰回归霹雳山海

（早报讯）前马来亚共产党总书记陈平的亲友表示，陈平的骨灰今年9月16日已经从泰国运回故乡霹雳实兆远，一部分骨灰撒在红土坎岸外约三公里的大海，一部份撒在中央山脉山脚的森林，完成陈平生前希望“回家”的愿望。

陈平原名王文华，17岁参与马来亚共产党，24岁出任马共总书记。他1955年华玲会谈破裂后进入森林展开游击战，直到在1989年与马国政府签订和平协议时才再次露面。

陈平生前曾表示“生于斯，死于斯”而想回到马国终老，以及回返故乡拜祭父母，但马国政府一直拒绝他入境。他于2013年9月16日在泰国曼谷一家医院因癌症病逝，享年89岁。陈平的故旧当时希望将其骨灰带回马国，但时任内政部长阿末扎希坚持不让陈平的骨灰“入境”。

陈平生前好友及老战友去年大选后成立了“陈平亲朋好友及同志骨灰处理工作组”，并经过一年多的奔波才将陈平骨灰带回实兆远，完成了陈平的遗愿。

“陈平亲朋好友及同志骨灰处理工作组”负责人蔡建福今天在怡保召开记者会，宣布上述消息。他说，工作组当天也举行了追思会。他透露，老战友们在陈平的实兆远老家合照后，就将骨灰带往红土坎本律华人义山，这是为了让陈平“拜祭”父母。

他说：“老战友们过后也乘船到红土坎码头与邦咯岛之间的海域，将部分骨灰撒入大海。他们两天后再将剩余骨灰撒到和丰的中央山脉山脚下，让陈平一生正式画上句号。”

蔡建福说，马来西亚政府与马共1989年12月签署“合艾和平协议”后，当局开始处理回马登记，陈平第一个报名回马。他说，陈平为了保障前马共成员都能顺利按协议回家，因此选择最后一个回马。不料最后一批马共成员回马后，当局却指陈平错过报名回马的日期而不准他回国。