特朗普赦免火鸡仪式 借题发挥调侃弹劾调查

（早报讯）美国总统特朗普参加一年一度的感恩节赦免火鸡仪式，同时不忘借题发挥调侃正在进行的弹劾调查。

综合美国媒体报道，特朗普周二（26日）准备进入白宫玫瑰园赦免火鸡“面包”（bread）和“黄油”（butter）的同时，众议院司法委员会正宣布，该委员会将于12月4日举行首次弹劾听证会。

特朗普在赦免火鸡仪式时不忘调侃民主党正在进行的弹劾调查。特朗普在赞扬北卡罗莱纳州的农场主后，打趣指火鸡可能是为受到国会严密审查而准备的，称它们已经收到传票将于下周出现在亚当希夫（众议院情报委员会主席）的地下室里。

特朗普继续以火鸡借题发挥又暗示了一遍，自己和那些出席听证会的人不熟。他说，“已经有上百人了。民主党人似乎在指责我对土耳其（英语：Turkey，与火鸡同名）太软弱了。但是，我应该指出，不像以前的证人，你（指火鸡）和我确实见过面。这很不寻常。我希望媒体们会喜欢这次仪式，毕竟，火鸡和秃鹫（英语：vultures，也有“趁火打劫者”的意思）是近亲。”

接着，特朗普暗示这是手下员工写的致辞，他说，“我不知道我是否喜欢这行字，但这是有点道理的。”特朗普宣布赦免之后，夸了一句：“真是只漂亮的鸡。”特朗普称，在那里它们会得到照顾并享受令人称奇的生活，尽管由于火鸡农民的繁殖方式，两只火鸡都不太可能再活到明年的感恩节。

一年一度的火鸡赦免传统始于林肯总统一次非官方的赦免。此后这个非官方仪式一直持续，老布什在1989年上任时将火鸡赦免定为正式仪式。