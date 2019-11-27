英国集装箱藏尸案 首批遗体已运抵越南

（早报讯）英国埃塞克斯郡发生集装箱货车藏尸案，经确认39名遇难者全部为越南公民，第一批遗体27日已运抵越南。

法新社报道，越南河内内排国际机场安保消息人士说，这些遗体由一架从伦敦飞往河内的越南商业航空公司的航班运抵，救护车和安全人员在机场等候。有匿名消息人士告诉法新社，飞机降落时机上有16具遗体，他们正在等待将遗体移交给地方当局。一封官方文件确认，有16具遗体于27日抵达越南。

报道还提到，16名遇难者遗体来自越南中部的三个省。预计这些遗体将于27日晚些时候运送到相应省市。其他遗体也将在未来几天到达越南。官方尚未公开具体日期。

11月7日，英国埃塞克斯警方发表声明称，10月23日在埃塞克斯郡一辆集装箱卡车中发现的39名遇难者全部都是越南人。11月8日，警方公布了39名遇难者名单。

越南外交部官员本月25日表示，将死者遗体运回越南的相关手续已基本完成，得到英国法官的批准许可后，将分批运回。

越南政府还表示，将协助家属将死者的骨灰或遗体运回越南，运送费用将由政府预支，但死者家属事后有责任还给政府。根据家属收到的官方通知，骨灰瓮的运输费是1370英镑（约2400新元），棺材的运输费则是2208英镑（约3877新元）。