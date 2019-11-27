科学家：气候变化威胁小丑鱼交配习性

（早报讯）科学家指出，小丑鱼独特的交配习性可能因气候变化的威胁，导致该鱼类面临绝种。

法新社报道，法国国家科学研究中心（CNRS）一个小组与其他科学家花了超过10年，在巴布亚新几内亚东部的金贝岛（Kimbe Island）附近观察了生活在海葵的小丑鱼后发现，这种鱼对选择配偶的方式其实非常挑剔。

科学家指出，由于海葵及小丑鱼都依靠珊瑚生存，而珊瑚正受到海洋变暖以及污染和其他人类所造成的威胁，因此他们可能需要迅速适应。但是，科学家说，要做到这一点非常困难。

研究人员普约尔说：“小丑鱼的繁殖能力取决它适应的关键。”但是，小丑鱼有一个“非常特殊”的繁殖周期，而这取决于海洋稳定、良好的环境。

普约尔表示，小丑鱼是雌雄同体的鱼类，而每个海葵只栖息一只雌性鱼类、一只性活跃的雄性，和其他没有性活跃的雄性。“当雌性小丑鱼死后，雄鱼会变成雌鱼，而最大的非性活跃雄鱼将变得性活跃。”普约尔还说：“小丑鱼没有基因变异的能力，而如果它受到环境限制，就不会改变其繁殖方法。”

政府间气候变化专门委员会去年警告说，在地球海洋温度升高1.5摄氏度时，地球将损失至少70％的珊瑚礁。在摄氏2度的升温，珊瑚及其支撑重要海洋生态系统将被消灭。