越南计划2030年人口增至1亿400万人

（早报讯）越南政府日前批准该国人口发展策略，计划到2030年将该国人口增至1亿400万人，力争人口平均寿命长75岁，其中平均健康寿命为68岁。

中央社报道，越南政府相关机构今年4月在全国各地进行人口与住房普查工作。普查初步结果于7月公布，截至2019年4月越南人口达9620万人，其中男性4788万名、女性4832万名，在东南亚地区排名第三位，世界排名第15位。

越南总理批准了到2030年人口发展战略，提出稳定维持人口替代水准以及缩小各区域与对象之间的生育差距等目标。越南卫生部人口和计划生育总局数据显示，越南2018年新生男女婴儿比率为115.1/100，创下新高，显示婴儿性别失衡情况日益严重。

根据这项战略内容，越南将努力把新生性别比率转回自然平衡情况，维持适合的年龄结构，到2030年15岁以下人口占人口总数的22%，65岁以上人口占11%等。

此外，越南政府力争到2030年人口平均寿命达75岁，其中平均健康寿命为68岁，人类发展指数在东南亚国家排名前四位。

为达到上述目标，越南政府将採用国家预算并动员各种资源来加大对人口工作的投资力度，促进有关人口的保险领域发展，确保民众能够享受福利社会保障等服务，政府将思考成立养老基金会，以利高龄者得到照顾。