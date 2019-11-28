文在寅：盼与李显龙总理伉俪吃炸鸡啤酒、街边美食

（早报讯）韩国总统文在寅邀请李显龙总理伉俪在下次访问韩国时，与他和夫人一起品尝炸鸡啤酒，以及首尔的街边美食。

文在寅昨天（27日）下午在面簿和推特贴文问候李总理：“李显龙总理，您已经顺利抵达新加坡了吧？”

文在寅说，在釜山举行的韩国-湄公河流域国家峰会结束后，他在回到首尔的途中阅读了李显龙总理与夫人何晶分享的“首尔游记”。他也就李显龙总理伉俪对韩国的热爱表示非常感谢。

“不知您是否品尝到了美味的炸鸡和啤酒。下次访韩时，和我们夫妇一起，共享弘大街边美食以及炸鸡啤酒，怎么样？”

“弘大”是首尔弘益大学商圈的简称，而许多韩国人吃炸鸡时，也会喝啤酒。

文在寅指出，能与李显龙总理一起开启亚细安-韩国纪念峰会，意义非凡。他也祝愿李显龙总理身体健康，期待下次见面的那一天。

李显龙总理这次的“首尔游记”也引起了韩国多家媒体的关注，包括《中央日报》、MBC电视台等媒体都进行了报道。

李总理今早也在推特上回复文在寅的推文。他感谢文在寅的邀请，并表示在首尔期间不仅享受了在首尔路7017散步，也品尝了炸鸡和啤酒。

他也感谢文在寅主办新韩领导人峰会，期待下次访韩时与文在寅夫妇一同品尝炸鸡啤酒及弘大街边美食。

2015年12月李总理休假期间，也曾与夫人何晶到韩国旅游。