印度专家：“月船2号”着陆器已坠毁

（早报讯）印度空间研究组织一个不愿透露姓名的专家说，失联两个多月的“月船2号”着陆器已经坠毁。

新华社报道，本月21日，印度总理办公室主管太空事务的国务部长吉滕德兰·辛格在回复印度议会下院的一份声明中说，“月船2号”（Chandrayaan-II）在尝试软着陆过程中失败，最终在距离指定着陆点500米范围内区域“硬着陆”。

27日，记者向印度空间研究组织一名专家求证“硬着陆”是否意味着坠毁？这位不愿透露姓名的专家说：“无法恢复联系说明着陆器已不能正常工作，可以说是坠毁了，但目前又找不到残骸，所以我们相信着陆器是硬着陆。”

吉滕德兰在声明中还说，“月船2号”着陆过程分为两个阶段，着陆器在第一阶段减速表现正常，成功将速度从1683米/秒降至146米/秒，高度也从30千米下降至7.4千米。但是在第二阶段中，着陆器减速过快，最终导致“硬着陆”。不过，声明中并没有解释着陆器失控的原因。

“月船2号”于今年7月22日发射升空，是印度的第二个月球探测器。9月7日，“月船2号”着陆器尝试在月球表面软着陆时失联。印度空间研究组织此后多次尝试恢复通信未果。不过，“月船2号”的轨道器仍停留在月球轨道，预计未来几年将保持运行状态，并开展系列实验。

本月初，印度空间研究组织主席西旺说，登月失败的“月船2号”探测器“并非(印度探月)故事的结束”，该机构不久将再次尝试登陆月球。