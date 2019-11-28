英国民调：保守党料赢得议会多数席位 比其他政党总和多68席

（早报讯）根据民调机构YouGov的分析模型，英国首相约翰逊领导的保守党料将在12月12日的大选中赢得议会多数席位，比其他政党总和多68席。该模型曾经准确预测了英国2017年大选结果。

路透社报道，约翰逊已经承诺，如果他赢得大选，将在1月31日实现英国脱欧。英国曾经被视为西方经济和政治稳定的支柱之一，截至目前陷入脱欧政治危机已有近四年时间，令其盟友感到震惊。

YouGov模型显示，保守党可能获得650个席位中的359个，多于2017年大选中的317个，是1987年撒切尔夫人获胜以来该党取得的最佳成绩。该模型称作多层回归与后分层(MRP)模型。

YouGov政治和社会研究业务总监安东尼·威尔斯（Anthony Wells）称：“我们对2019年大选的首份MRP模型预测显示，这次保守党将获得多数席位。”。

“转而支持保守党的力量在2016年公投投票支持脱欧的地区更为明显，预计保守党的优势主要来自北部地区和中部都市区西米德兰，以及东米德兰的原矿业席位。”

该模型显示，工党料将获得211个席位，少于之前的262席。苏格兰民族党(SNP)将获得43席，自由民主党将获得13个席位，退欧党将不会获得任何席位。