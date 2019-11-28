“工作年龄段”人群死亡率增 致美国人均寿命降

（早报讯）研究显示，美国人均预期寿命近年来持续下降，25岁到64岁间的“工作年龄段”人群死亡率增加是主要原因。

新华社报道，研究人员分析了美国死亡率数据库以及美国疾病控制和预防中心的数据，结果发现，美国人均预期寿命从1959年的69.9岁增加到2014年的78.9岁，但随后连续3年下降，2017年下降到78.6岁。

研究人员指出，人均预期寿命降低与美国25岁至64岁人群全因死亡率上升有关。美国25岁至64岁人群全因死亡率从2010年的每10万人328.5例，增加到2017年每10万人348.2例。其中，25岁到34岁的青年人更为明显，全因死亡率增长29%。全因死亡率指的是所有死因的死亡率，是一定时期内各种原因导致的总死亡人数与该人群同期平均人口数之比。

发表在新一期《美国医学会期刊》上的研究报告显示，药物滥用、酗酒、自杀以及各类器官系统疾病等导致美国25岁至64岁人群死亡率上升。

不过，2010年到2017年间，婴儿、1岁到14岁儿童以及65岁到84岁老年人的死亡率均出现20%到30%的降幅。

论文共同作者、美国弗吉尼亚联邦大学医学院的史蒂文·伍尔夫说，“工作年龄段”人群寿命降低是“独特的美国现象”。研究人员认为，社会服务预算不足可能是美国人均预期寿命落后于其他发达国家的原因之一。