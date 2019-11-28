英研究：住在繁忙道路旁 患肺癌风险增加10%

（早报讯）据香港《星岛日报》报道，肺癌罹患的主因，大多认定为吸烟。然而，英国一项最新研究显示，居住在车流量大的马路旁，罹患肺癌和相关肺部疾病的概率增加10%，儿童肺部发展速度也较为缓慢。

研究指出，住在伦敦繁忙道路50米内的人，患肺癌的概率比居住在安静街道的人增加10%。同样范围内，儿童的肺部发育不良的风险增加3%至14%。PM2.5的微小污染颗粒来自汽车废气和其他来源，容易被人体吸入，进而破坏肺细胞的脱氧核糖核酸（DNA），导致癌症。

中国新闻社引述报道说，伦敦国王学院领导的研究人员，对包括伦敦、伯明翰、布里斯托、德比、利物浦、曼彻斯特、诺丁汉、牛津和南安普敦在内的9个城市的医疗记录和空气污染数据进行了综合分析。研究人员指出，在伦敦的主要道路，可能导致390件肺癌病例。车辆繁忙、高度空气污染的现象，每年就可能导致400例肺部相关疾病。

研究指出，若能将空气污染减少20%，患急性支气管炎的儿童人数将减少约4500名，成年人冠心病例每年也将减少2000名。

研究人员呼吁，应在2030年前，将颗粒物污染的法定水平降至世界卫生组织(WHO)的标准。干净空气基金会研究员休斯指出，空气污染使人们，特别是孩子，从摇篮抱病至坟墓，但危机往往是看不见的。