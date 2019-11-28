法国农民以拖拉机堵巴黎公路 抗议农业政策

（早报讯）因不满政府政策威胁务农的生计，近千名怒不可遏的法国农民，驾驶拖拉机涌进巴黎堵路，抗议总统马克龙的农业政策。

《星岛日报》报道，这场抗争由两大农民工会发起，多达千辆的拖拉机从北部与南部驶入巴黎市中心堵塞公路，按喇叭的响声此起彼落，他们更挥舞著工会的旗帜。其中一辆拖拉机挂上写有“马克龙，回答我们！拯救农民”的横额。

位于巴黎市中心时尚精品店林立的香榭丽舍大道，农民在此倾倒干草，并佔据通往协和广场的街道，防暴警察呼吁农民立即解散。

农民工会要求会晤马克龙，以表达他们对于政策的不满。农民们表示，像是禁用除草剂“草甘膦”等政策，会伤害农业且危及他们的生计。

有抗议的农民说，他在五年之内收入减少了40%。这样下去，还能坚持多久，明天还能以农业为生吗？他要求总统给出一个具体的承诺。

另外，农民抱怨社会上针对农业的抨击，令农业经常成为环境问题的代罪羔羊。农民也不满欧盟与加拿大及南美洲“南方共同市场”达成的贸易协议。他们说，在协议下，廉价的低标准农产品将涌入欧盟市场。

马克龙政府的食品新法规给农民更公平的利润分享，却未能解决他们对收入平平的不满。

法国农业部长迪迪埃·纪尧姆（Didier Guillaume）为政府的施政辩护，他指时间会证明这项法规将大有助益。

工会代表与农业部长会谈后，获答应下月3日与总理菲利普会面。工会其后暂停抗议行动。