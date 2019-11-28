马韩建交60年 文在寅青瓦台会见马哈迪

（早报讯）韩国总统文在寅28日在青瓦台同马来西亚总理马哈迪举行会谈并共进午餐，双方在会上就在两国建交60周年的明年将韩马关系升级为战略合作伙伴关系达成共识。

韩联社报道，文在寅对马哈迪成功连任后首次访韩表示欢迎，并高度赞赏马哈迪引领马来西亚取得的巨大成就。两位领导人一致认为，两国在多个领域的合作关系不断深化发展，尤其是韩马自贸协定对加强两国经济合作十分重要，并商定将在现有基础上继续加大两国自贸协定的开放水平。

文在寅表示，马来西亚的“东方政策”和“2030共同繁荣愿景”与韩国的“新南方政策”和创新包容国家前景目标一致，相信韩马两国合作将推动亚洲大融合。

文在寅感谢马哈迪在半岛问题上赋予他智慧，让他在构想非军事区国际和平地带时获得灵感。他说，韩国将把非军事区打造成国际和平区，继续推动半岛完全无核化、建立永久和平机制，进而成为对接大陆和海洋、引领和平与繁荣的桥梁国家。

马哈迪高度评价文在寅为实现地区和平所付出的努力，并表示将继续支持韩国政府推进半岛和平进程。

文在寅说，很高兴能与亚洲精神的创始人马哈迪一起为本届韩国与东盟系列峰会划上圆满的句号，韩方将大力支持明年在马来西亚举行的亚太经合组织（APEC）峰会。

两国政府在两位领导人的见证下签署了信息通讯技术、数字政府、卫生医疗和水治理领域的合作谅解备忘录。