巫统质疑马国总检察长曾任陈平律师

（早报讯）前马共总书记陈平骨灰运返马来西亚事件继续延烧。马来西亚总检察长汤米托马斯曾担任陈平的律师，巫统总秘书安努亚慕沙质疑汤米托马斯是否曾利用职权维护陈平。汤米托马斯则指陈平有权聘请律师，并指律师不必为客户的行为负责。

汤米托马斯告诉“当今大马”，他2008年曾代表陈平处理在马国的诉讼。“陈平也能在马国聘雇律师处理诉讼。拉惹阿兹、我和陈平的律师在曼谷会见陈平，讨论案件并听取指令。”

汤米托马斯说，他曾代表上千人出庭，他质问安努亚慕沙，他是否必须为这些人的行为负责。“我曾代表伊斯兰党。这是否意味着我必须为伊党的行为负责？”他说：“安努亚是否指我利用总检察长职权让陈平的骨灰回来？让我提醒他，那番言论可构成煽动。”

汤米托马斯也指安努亚虚伪。他说，1989年《合艾和平协议》是安努亚所属的巫统和国阵发起的。国阵政府当时与陈平和马来亚共产党谈判并签署协议。“当时首相是马哈迪。”他表示：“如果陈平如此邪恶，为何马国政府当初还跟他谈判，并跟马共签署协议？”

他说：“（国阵）政府重视那份协议，允许前马共领袖拉昔迈丁和阿都拉西迪回国，但陈平却不行。所以陈平向法庭申诉，聘雇马国的律师作为代表，这有什么问题？”

汤米托马斯指安努亚口口声声反对共产主义，但“看他多虚伪。安努亚曾是前巫统与国阵政府的一员，前政府最大的贸易伙伴正是共产主义中国。马国大多数游客也来自共产主义中国。”

陈平骨灰返马后，安努亚指巫统尊重家属的做法。但巫统后来的态度转硬，安努亚也改口表明他坚决反对此事。他更抛出“死灰能复燃”的指控，质疑运回骨灰者企图复兴共产主义。