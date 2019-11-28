日本百货鼓励女职员经期到戴“月经小姐”襟章遭网民炮轰

（早报讯）大丸百货设计专属“月经小姐”角色，为女性员工提供经期襟章识别正值生理期的女同事。此举遭网民炮轰指公司逆向歧视，侵犯员工私隐。大丸公司表示将重新考虑襟章计划。

路透社报道，大丸百货大坂梅田店早前于五楼设立主打女性生理及身体状况的专区，出售化妆品、女性补健药品、内衣裤及卫生用品等。该商场也与插画家合作，设计了专属角色“月经小姐”，并为女性员工提供经期襟章，让正值生理期的女同事戴上以作识别。

百货公司的公关指出，在日本职场文化中，女性的经期是难以启齿的烦恼，因此希望创造一个对女性友善的工作环境，营造开放交流的气氛及创造同伴意识，让同事及顾客多体谅及协助因生理期不适的同事，“公开自己正在经期，不也可以被视为是一种积极正向的行为吗？”。

襟章自推出后于日本网络引起热烈讨论，不少网民担心相关措施会变成逆向歧视，会侵犯员工私隐，甚至令女性成为性骚扰对象，“为什么必须向客人强调‘我月经来’呢？”、“根本性骚扰！无法理解…生理期已经够不舒服了，还要造成更多压力。”

有网民认为，如公司希望营造体贴女性的工作环境，可以考虑更实际的措施如生理假、减少工作活动或于女厕提供免费的卫生用品等等。

百货公司一位不愿透露姓名的男性高级职员说，“我们收到了很多来自公众的投诉。其中一些投诉涉及骚扰，这绝对不是我们的意图。我们现在正在重新考虑襟章计划。”

大丸管理层强调，商场并没有打算强制女职员使用襟章。“相关措施是实验性质，并无硬性规定员工配合，亦有心理准备会被社会批评，将会依照效果检讨未来会否继续使用。”