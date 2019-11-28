悉尼即将废除“宵禁令”

（早报讯）澳大利亚悉尼备受争议的“宵禁令”即将被废除。悉尼委员会首席执行官梅特卡夫称，这项宣布旨在让悉尼可再成为世界夜生活之都的第一步。

澳洲新闻网报道，新南威尔士州州长贝姬莲星期四（28日）宣布，2020年1月14日，除新州首府悉尼东郊的英王十字区（Kings Cross）外，悉尼中央商务区的所有相关宵禁法律将被取消。

贝姬莲表示，希望人们能保证自身的安全，不希望看到悉尼街头再次出现不好的行为。她说：“如果情况再次恶化，我们将需要重新审视这一禁令”。

财政部长多佩罗特表示，这些变化将使悉尼“从美好变为伟大”。悉尼委员会首席执行官梅特卡夫称，这一消息是让悉尼再次迈出了成为世界夜生活之都的第一步。

他说：“让我们一起为政府解除宵禁令而庆祝，然后让我们继续努力，新州政府勇敢地接受了悉尼夜生活需要改善的事实。这些改变的出现还需要时间，但今天的这个消息将有助于让2020年成为悉尼重获新生的一年”。

据报道，2012年和2014年分别有两名青年在英王十字区遇袭丧命。新州政府随后于2014年颁布了这一禁令，旨在减少因酒精引发的暴力事件。

根据法律规定，悉尼市内英王十字区和达令赫斯特区（Darlinghurst）的夜总会和酒吧被要求在凌晨1点半以后禁止顾客入内，并在凌晨3点停止供应酒精饮料。