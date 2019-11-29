特朗普突访阿富汗 与塔利班恢复谈判

（早报讯）美国总统特朗普感恩节突访阿富汗，与美国驻军共庆佳节。特朗普表示，他此行与阿富汗总统甘尼会面，并表示已和塔利班组织恢复谈判。

法新社报道，特朗普的空军一号专机于周四（28日）傍晚在阿富汗首都喀布尔北部巴格拉姆（Bagram）空军基地降落，同行的包括白宫国家安全顾问奥布莱恩（Robert O'Brien）和多名特勤局人员。

特朗普在短暂的造访中为驻扎当地的美军献上火鸡大餐，与士兵合照及发表演说，并会晤阿富汗总统甘尼。

特朗普对同行记者指出：“塔利班想达成一项协议，我们正在会面，我们表示必须停火…如今他们确实希望停火。”

路透社报道，塔利班领导人表示，该组织自上周末以来已在卡塔尔首都多哈与美国高级官员进行停火的双边会议，并补充说他们很快将恢复正式的和平谈判。

据报道，美国今年稍早与塔利班达成美军撤出阿富汗的协议，逐步结束这场美国史上最久的战争，来换取塔利班提供安全保证。不过，特朗普9月出人意表地表示，这项长达一年的谈判已“破裂”，并取消双方原订在马里兰州总统度假地点大卫营的对话。

美国在2001年的911事件后入侵阿富汗，目前于当地仍留守大约1万3000名美军。

这是特朗普首次以总统的身份访问阿富汗。去年圣诞节，他也突访伊拉克，为驻当地的美军共庆佳节。