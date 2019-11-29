彭博花费1320万美元购买广告竞选总统

（早报讯）美国超级富豪彭博投入民主党总统提名战一周之际，在14个“超级星期二”投票州花费1320万美元购买广告，以争取选民。他还强打“移民牌”，表示美国需要更多的移民，来填补所需的劳动力。

美国《世界日报》报道称，彭博在14个州1320万美元（1800万新元）的广告费，超过了其他民主党参选人目前为止的总额，几乎是所有其他民主党参选人花费的总金额。

此外，彭博也开始在密歇根、威斯康辛、宾夕法尼亚、佛罗里达和亚利桑纳等选战关键州砸钱。不过，这笔钱不在他预定用来攻击特朗普的1亿美元数字广告款之中。据悉，他曾毫不讳言钱可以影响美国政治，沃伦等人则反讽他企图用钱“买提名”。

报道称，他在前几场的竞选演说中，主要攻击民主党内所有总统参选人，批沃伦和桑德斯的富人税计划，说硬征富人税“行不通”，但认为像他自己这样的富人，的确须多交税。他也说，将会公布他的税务政策。

此外，标榜政策立场“温和”的彭博，26日在亚利桑纳州凤凰城一家墨西哥餐厅表示，美国需要更多的移民，来填补美国需要的职缺，以便改进“我们的文化、我们的料理、我们的宗教、我们的对话，当然也改进我们的经济。”显然，彭博有意凸显他和特朗普移民政策的大不相同。

他提出，特朗普隔离入境移民家庭的政策是个错误，说“把小孩从父母手中扯开，是很丢脸的。”