日韩贸易纠纷持续 日访韩旅客却增加

（早报讯）日韩关系恶化造成赴日本旅游的韩国旅客减少。相反，日本旅客游韩人数却增加，且逼近过去最高纪录。有报道指这可能跟无视政治情势、热中韩国文化的日本年轻女性增加，及机票大幅降价有关。

日本读卖新闻引述韩国观光公社报道，今年1月到9月赴韩国旅游的日本人，主要以首尔市为中心，较去年同期成长19.5%，大约是250万人次；过去同期最高纪录出现在2012年，约277万人次。

据报道，日韩关系从今年7月恶化后，日本人前往韩国观光人次并无减少，访韩旅客人数仍高于去年同期；反观韩国人前往日本观光的人次，从8月起锐减，到10月也减少约65%。

报道称，访韩日本旅客增加，跟夏天开始的机票降价也有关系。由于韩国访日旅客减少，往来日本九州各地与韩国的航班次，到10月底时只剩去年同期一半左右。

经营日本福冈往来韩国首尔航线的韩国廉价航空真航空（Jin Air）去年9月到11月的机票降约半价。真航空人员表示，虽然日本客增加可维持80%搭乘率，但以目前机票售价绝对会亏损。

研究观光的日本九州产业大学教授千相哲说，基于日本政府祭出的强化出口管理措施，韩国人认为会对经济造成影响而感到生气，但对日本人来说没有影响，所以在心理上不会有太多负面想法。

不过，千相哲说，访韩日本旅客的成长率是持续下滑，仍存在被未来政治情势影响的可能性。