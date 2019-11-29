约翰逊拒出席气候变化辩论 电视台以冰雕取代他

（早报讯）英国第四电视台直播了一场有关气候变化的辩论，参与辩论的包括英国各主要政党的领袖，但不见首相约翰​​逊的身影。原本属于他的位置摆放了一座冰雕取代，这令约翰逊率领的保守党大为不满。

《星岛日报》报道，约翰逊拒绝应第四电视台邀请，参加这场辩论，电视台于是用一座冰雕代替约翰逊，受到这般待遇的还有脱欧党领袖法拉奇。两座冰雕各写上两个政党的名字。

当天有科学家发出警告称，如果气候危机持续，地球将走向一个临界点。此外，欧洲议会表决通过宣布气候紧急状态，约翰逊拒绝出现在辩论中，进一步加剧了对他在竞选期间逃避审查的指控。

参加辩论的工党领袖科尔宾、以及自由民主党、绿党、威尔斯及苏格兰民族党等领袖一人一席，各人就英国温室气体排放总量减少至零的计划展开辩论，阐述了对气候紧急情况的立场。

第四电视台此举致保守党向有关监管机构提出申诉。在申诉信中，保守党通讯主管凯恩表示，这座雕塑是一种挑衅性的党派噱头，对广播公司而言，如果这场辩论不能正常举行，那会损害它自身的利益，所以，邀请各党派领袖参加完全是出于广播公司个人的要求和目的。

第四电视台和保守党的关系向来冷淡。今年8月，电视台高管层曾指约翰逊是众所周知的骗子。外界认为经过这次冰雕事件，双方关係已降至零度以下。