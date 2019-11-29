法国逾500品牌抵制“黑色星期五” 国会拟修例禁浪费

（早报讯）11月29日是法国消费者引颈期盼的“黑色星期五”商店大减价日，不过国会一个委员会近日通过一项法律修正案，拟对“黑色星期五”下达禁令。相关议员认为，这种消费模式具有不环保和反社会的性质，理应禁绝。而数十名活跃分子则在巴黎南部围堵亚马逊一个货仓，在行车道摆放旧雪柜及旧微波炉等，要求亚马逊为了保护环境，停止扩张及过度生产。

《星岛日报》报道，法国现时有500多家品牌厂商举起“Green Friday（绿色星期五）”的旗帜，抵制“黑色星期五”引起的生态问题和病态消费行为。有议员在国会提出动议，要求修订《反浪费法》，禁止“黑色星期五”这类非折扣季的促销活动。修正案近日获得一个委员会通过后，将于12月9日提交国会全体大会表决。

国会议员奥尔菲兰认为，“黑色星期五”提倡的是一种不环保和反社会的消费模式。更有议员建议，将“黑色星期五”的广告列为“侵略性商业行为”，最高可面临2年刑责和30万欧元(45.10万新元)罚款。

环保部长博尔纳此前曾警告“黑色星期五”引发的消费狂热以及对环境的负面影响。部份环保团体还以“封杀星期五”为口号，准备在全法举行抗议活动，以抵制以“黑色星期五”为代表的全球廉价大促销活动。

据法国商业网站预测，从11月29日至12月1日的“黑色星期五”周末，法国零售业的营业总额可达59亿欧罗(88.71亿新元)，这意味著将比去年增加41%。但由300多个主要是法国服装品牌组成的团体“Make Friday Green Again”，认为商户在“黑色星期五”推出的折扣优惠，变相鼓励消费者购买无谓的物品，而这种过度生产衍生了气候问题，所以他们鼓励消费者在这日子反其道而行，不要购物，反而是从衣柜中寻找可以修补、出售或回收的物品，为环保出一分力，不要黑色要绿色。