巴西总统炮轰里奥纳度资助亚马逊纵火

（早报讯）巴西总统博尔索纳罗（Bolsonaro）指责好莱坞明星里奥纳度（Leonardo DiCaprio）的捐款是在资助亚马逊纵火，这番毫无根据的言论引起国际广泛关注。

据路透社报道，博尔索纳罗近期在一些社交媒体贴文下发表评论。这些贴文声称，世界野生动物基金（World Wildlife Fund，简称WWF）为志愿消防员拍摄的照片付费，然后用来募集捐款，其中就包括里奥纳度所捐助的50万美元（约新币68万）。

世界野生动物基金随后否认曾接受里奥纳度捐款，也表示没有从消防员处购买照片。

博尔索纳罗曾在总统官邸的一次讲话中说，“里奥纳度挺酷的？竟捐钱资助亚马逊被纵火。”

里奥纳度发言人当时并没有立即做出回复。

里奥纳度近年一直致力对抗气候变化问题，常在推特发表有关环境问题的贴文，其中就包括亚马逊雨林大火的内容。他的基金会也一直关注“保护脆弱的野生动物免于灭绝”的课题。

据报道，巴西四名非政府组织成员周二（26日）因涉嫌故意纵火并拍摄照片募集捐款而被逮捕，但四人在周四无罪获释。

政客和多个非政府组织谴责这次逮捕，并称这是博尔索纳罗政府试图骚扰环境组织的一次行动。

博尔索纳罗近期频繁抨击各个派别，将森林火灾归咎于他们。8月21日，他在面簿贴文中说，“一切都表明”是非政府组织在亚马逊放火烧毁森林。但当他被问及是否有证据时，他则表示没有书面材料。一天后，他又表示，可能是农民非法放火烧毁森林。