（日内瓦）世界卫生组织在12月1日世界爱之病日前夕发布爱之病病毒检测新建议，以帮助各国加快这方面进展，更有效应对爱之病病毒流行特征的变化。

世卫组织总干事谭德塞在一份新闻公报中说：“过去10年爱之病病毒流行的面貌发生了巨大变化。目前接受治疗的人数比以往任何时候都多，但仍有太多人因为没有确诊而得不到帮助。世卫组织新的爱之病病毒检测建议旨在扭转这一现状。”世卫组织估计，目前全球约有800万爱之病病毒感染者因没有确诊而无法获得治疗。

世卫组织新发布的爱之病病毒检测建议包括，鼓励所有国家通过进行连续3次检测来确定爱之病病毒阳性诊断，以最大程度提高检测准确性。此前，大多数爱之病高负担国家采用的是两次连续检测。

世卫组织还建议各国把感染者自我检测作为一种爱之病病毒诊断途径。世卫组织2018年曾发布爱之病病毒自我检测相关指南，建议感染高危人群可在私密和方便的环境中使用唾液或指尖采血自我检测，20分钟内即可获得结果，结果呈阳性者建议前往医院进一步确诊。

此外，世卫组织还建议开展基于社交网络的爱之病病毒检测，以覆盖高风险但获得服务机会较少的重点人群，并建议通过短信、视频等数字通信手段为高危人群提供咨询，建议他们进行检测。世卫组织还建议欧洲、东南亚、西太平洋和东地中海地区相关国家通过社区依靠非专业人员提供快速检测来提高诊断效率和降低成本；建议在产检时即进行爱之病病毒/梅毒双重快速检测，以帮助各国阻断这两种感染的母婴传播。

世卫组织数据显示，截至2018年底，全球共有3790万爱之病病毒感染者，其中79%已经确诊，62%正在接受治疗，53%的感染者经过持续治疗后体内爱之病病毒传播风险已大大降低。