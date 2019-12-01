欧洲六国加入用于与伊朗贸易的“贸易结算支持机制”

（早报讯）欧洲六国宣布加入专门用于与伊朗贸易的“贸易结算支持机制”（The Instrument in Support of Trade Exchanges，简称：INSTEX）。对此，伊朗表示希望六国的加入能为这一机制带来更多能量。

比利时、丹麦、芬兰、荷兰、瑞典和挪威发表联合声明说：“鉴于欧盟继续支持‘伊核协议’并履行相关承诺，为了促进与伊朗的合法贸易，欧洲六国现在正式启动程序加入‘贸易结算支持机制’。”

伊朗副外长阿拉格希受访时表示，伊朗方面希望这些国家的加入，能为这个机制及其未来的运作增添“更多能量”。

阿拉格希表示，“贸易结算支持机制”能够覆盖伊朗约20%的对外贸易，他希望这个机制在未来还能有上升的空间。阿拉格希同时对那些尝试绕过美元用其他货币或者方式与伊朗进行贸易的国家表示赞赏。

最初建立“贸易结算支持机制”的英、法、德三国也对六国的加入表示欢迎。英、法、德周六（11月30日）在一份联合声明中表示：“欧盟六国的加入，进一步强化了‘贸易结算支持机制’，也印证了欧盟与伊朗进行合法贸易的决心。”

英、法、德三国表示，此举对外释放了清晰的信号，那就欧洲继续坚定支持和履行“伊核协议”。