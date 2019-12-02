马国气象局发警报 丹登今明料下豪雨

（早报讯）马来西亚气象局周一（2日）对西马登嘉楼州龙运和甘马挽县发出橙色恶劣天气警报，预计豪雨将持续下到周一，而吉兰丹和登州部分地区则是黄色警报，预料将于今天和明天（3日）下起豪雨。

气象局周一中午发文告指出，被纳入橙色警报的登州龙运和甘马挽，预计豪雨将持续下到周一。

至于在黄色警戒警报的地区，包括吉兰丹、登州勿述、士兆、瓜拉尼鲁斯、乌鲁登嘉楼、瓜拉登嘉楼和马江、彭亨而连突、关丹、北根和云冰，以及柔佛州丰盛港。

此外，8名义工星期天（1日）分别乘坐4辆客货车前往勿述，他们的客货车当晚8时在甘榜北国一带被困在积水2公尺深的地方。

勿述警区主任阿都罗查警监说，当时8名义工把救援物资送到甘榜德囊及甘榜拉后，前往其他灾区时遭遇事故。当地村民伸出援手，协助义工们把客货车推到地势较高的地方，所有义工安全获救。

另一方面，一名7岁巫裔男童星期天下午掉进水道不幸溺毙，成为丹州首名水灾遇难者。

丹州总警长哈山努丁说，死者莫哈末依尔韩的遗体周一早上8时被发现在距离死者失足处约400公尺的稻田。

死者来自丹州巴西富地德拉达巴督垦殖区，他当天下午约6时30分随伯父到住家附近的水道撒网捕鱼时，走过木桥时失足掉进水道被急流冲走。