北约峰会在即 欧洲领袖绸缪应对特朗普

（早报讯）今年是北大西洋公约组织成立70周年，12月3日至4日将在伦敦召开的北约峰会，旨在进一步确认北约的力量。

美国之音报道，土耳其入侵库尔德人控制区后，叙利亚东北部的战斗仍在继续。特朗普命令美军10月撤离，事前并没有与北约盟国协商。美国企业研究所的施密特说：“特朗普做出这一决定后，法国总统马克龙才说出欧盟已经‘脑死亡’的话。他是在暗指美国在北约没有发挥领导作用，而且只按自己的意愿行事。”

与此同时，俄罗斯和乌克兰之间持续已久的战争，成为特朗普被国会进行弹劾调查的背景。

欧洲东部和南部的两个冲突，使美国与其他北约成员国本已紧张的关系进一步复杂化。欧洲各国担心，特朗普政府忽视这个联盟。

查塔姆研究所的昆德纳尼说：“他们当中一些人希望特朗普在一年后下台。但他们真正担心的，是特朗普赢得第二个任期。”

在整个欧洲，对此反应不一。巴黎正在兜售其“战略自治”，认为欧洲应该负责自己的安全。

昆德纳尼表示，德国则在两种‘大西洋主义者’立场间摇摆不定。他们一方面确信北约是欧洲的安全保障。另一方面则偏向法国人所谓的‘后大西洋主义者’观点，“因此欧洲人对此争论不休。”

欧洲领导人本周的目标之一是避免与特朗普爆发激烈冲突，如同他在以往几次峰会那样。在峰会召开前，已有欧洲国家表明同意重新分配军费，此举的目的就是为安抚特朗普。