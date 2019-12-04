弹劾调查报告指特朗普滥用职权 损害美国国家安全

（早报讯）美国众议院情报委员会公布弹劾调查结论，指总统特朗普滥用职权，主动要求乌克兰政府为其提供帮助以换取政治利益，并且混淆视听，企图干扰国会调查。

彭博社报道，由民主党议员组成的委员会在经过长达数月的调查后表示，特朗普损害了国家安全，并阻挠和恐吓乌克兰相关案件的潜在证人和实际证人。而且，特朗普还继续寻求外国政府的协助，以调查一名潜在政敌。

这份发布于周二（3日）的报告指出：“在美国大选期间，这种持续不断的引诱外国干涉美国的行为代表着一种明显而切实的风险，那就是总统将继续利用其职权来谋取个人的政治利益。”

民主党的报告没有对可能对总统进行弹劾的条款提出任何建议，但其陈述了有关调查进入下一阶段以及众议院对特朗普进行弹劾表决的正当理由。

众议院情报委员会主席希夫，监督委员会主席马洛尼和外交事务委员会主席恩格尔在联合声明中表示，“对于这些行为是否上升到可被弹劾级别，现任总统是否应该负责，以及我们作为一个国家是否继续致力于法治，或者说这样一个利用职权在美国大选期间引诱外国势力干涉美国大选的总统是否能够被美国人民放过，这都将由国会来做出决定”。

报告说：“总统的不当行为不是孤立的事件，也不是一个幼稚天真总统所能做出的事情。相反，这个在2020年总统大选期间将乌克兰卷入其中的人是因为得到了俄罗斯史无前例的干预和竞选帮助，才在2016年当选总统，俄罗斯给予的这种政治利益是总统所欢迎并乐于利用的。”

调查结果将移交给众议院司法委员会，后者将接手弹劾调查的下一阶段。